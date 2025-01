Tg News – 21/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele lancia operazione “Muro di ferro” in Cisgiordania - Ue preoccupata per ritiro degli Usa dall’Oms - Von Der Leyen “Il mondo è in competizione, l’Ue cambi marcia” - Ddl sicurezza, riunione di governo e maggioranza per accelerare - Mamma Giulio Regeni “In obitorio vidi la brutalità sul suo corpo” - Traffico di migranti alla stazione dei bus, 7 arresti a Milano - Sassari, donna accoltellata in strada, è gravissima - Il nuovo corso di Trump e il cambio di marcia - Previsioni 3B Meteo 22 Gennaio /gtr