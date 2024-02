Tg News – 21/02/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ponte sullo Stretto, pm aprono inchiesta - Ticket su buoni pasto, indagati vertici Edenred Italia - Navalny, per il Times “Ucciso con un pugno al cuore” - Ue, intesa dei 27 per nuove sanzioni a Mosca - Assange, udienza finale contro estradizione negli Usa - Catania, frustate a bimbo di 5 anni - Voragine in strada a Napoli, inghiottite due auto - Crollo in cantiere, recuperata quinta vittima a Firenze - Previsioni 3B Meteo 22 Febbraio mrv