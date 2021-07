Tg News 20/7/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Vaccini, il 50% della popolazione italiana over 12 anni è vaccinata con 2 dosi Enac: il comparto aereo italiano ha subito perdite per oltre 1 miliardo nel 2020 Federazione nazionale degli ordini dei medici: "Il 10-20% della popolazione sceglierà di non vaccinarsi, bisogna arginare il fenomeno" Scuola, Bianchi: "Tutto pronto per il ritorno in aula in presenza"