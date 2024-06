Tg News – 20/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione - Lodi, 18enne muore schiacciato da mezzo agricolo - Parla il titolare dell’azienda di Satman, a Latina - Brucia collina dei Camaldoli a Napoli, cenere sulla città - Seconda prova maturità, 2 problemi e 8 quesiti allo Scientifico - Israele, ucciso un comandante del massacro del 7 Ottobre - Papa Francesco “Con i rifugiati non rinneghiamo la nostra umanità” - Ocse, Italia maglia nera per fecondità - Nasce Danone Duo, l’inizio di una nuova storia Danone - Previsioni 3B Meteo 21 Giugno /gtr