Tg News – 20/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Netanyahu annuncia piano per entrare a Rafah - Parigi smentisce l’invio dei soldati a Kiev - Ucraina, Meloni difende Salvini da opposizioni - Papa Francesco: “In guerra fare ogni sforzo per negoziare” - Mafia, Decaro: “Se si sospetta su Comune di Bari rinuncio alla scorta” - 23enne ferito con un machete a Torino, amputata gamba - Oggi è la giornata della felicità - Sport e valori nel 2° Gran Galà dei Golden Hearts - Previsioni 3B Meteo 21 Marzo mrv