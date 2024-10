Tg News – 2/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caos treni a Roma, disagi in tutta Italia - Il Governo approva il decreto sui flussi dei migranti - Terrorismo, in Italia il livello 2 di allerta - Ucciso il primo soldato israeliano in Libano - Crisi Medioriente, Meloni convoca riunione G7 - Confindustria a favore dei dazi sulle auto elettriche cinesi - Istat, tasso disoccupazione ai minimi - Al principe Alberto di Monaco il premio internazionale Magna Grecia - Previsioni 3B Meteo 3 Ottobre /gtr