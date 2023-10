Tg News – 2/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni: “basita per la sentenza di Catania sui migranti” - Mattarella: “Servizio sanitario nazionale patrimonio da difendere” - Nove poliziotti indagati a Piacenza - Tasso di disoccupazione ai minimi da 14 anni - Bonus trasporti, stop a richieste, fondi già esauriti - Premio Nobel per la medicina per i vaccini a Mrna anticovid - Tajani a Kiev: "Dall'Italia i migliori architetti per ricostruire Odessa" - Previsioni 3B Meteo 3 Ottobre mrv