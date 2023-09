Tg News – 19/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pnrr, via libera da Ue a revisione quarta rata - Dal Consiglio dei Ministri nuove misure contro i migranti - Cosa cambia con il nuovo codice della strada - Si aggravano le condizioni di Giorgio Napolitano - Meloni e Zelensky arrivati a New York per assemblea Onu - A Napoli il “miracolo” del sangue di S. Gennaro - Mattarella: “Incoraggiare lavoro insegnanti” - Previsioni 3B Meteo 20 Settembre /gtr