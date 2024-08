Tg News – 19/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Affonda veliero a Palermo per tromba d’aria, un morto e 6 feriti - Portavoce russa contro Rai e Media Italiani: “Sembrano organi nazisti” - Gaza, Hamas: “Nessun progresso nei colloqui” - Delitto Sharon, interrogati i familiari - A Riccione violenza di gruppo su 16enne - Collegno (TO): Uccide moglie in strada e si suicida - Nubifragi e trombe d’aria su e giù per l’Italia - Le testimonianze per il veliero affondato a Palermo - Previsioni 3B Meteo 20 Agosto gsl