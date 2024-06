Tg News – 19/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Approvata autonomia, rivolta Governatori del Sud - Ue, Procedura per deficit eccessivo anche per Italia - Putin in Corea del Nord, intesa con Kim - Ungaretti, Pirandello, Levi Montalcini per la prima prova - Mutilato e abbandonato, morto bracciante indiano a Latina - Caritas, povertà in Italia ai massimi storici - Italia nella morsa di Minosse, gran caldo al Sud - Eni, il Gazometro di Roma si apre alla città - Previsioni 3B Meteo 20 Giugno mrv