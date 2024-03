Tg News – 19/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni: “No intervento diretto in Ucraina, condanna elezioni farsa in Russia” - Venti anni per il 17enne che sparò a Giogiò - Non ce l’ha fatta Joe Barone, D.G. della Fiorentina - Ventenne leccese ritrovato morto ad Amsterdam - Mille bare in piazza, Uil contro morti sul lavoro - Fisco, addio alle file: 90% servizi su appuntamento o web - Scuola, dal 28 Marzo al 2 Aprile vacanze di Pasqua - La Coppa Milano Sanremo celebra la storia dell’auto - Previsioni 3B Meteo 20 Marzo mrv