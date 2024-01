Tg News – 19/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 10 feriti durante show motoristico a Verona - Kiev colpisce secondo deposito di petrolio russo - Ex Ilva, protestano le imprese dell’indotto - Bologna, Mit boccia il limite a 30 km/h - Affare Osimhen, De Laurentiis verso processo - Bankitalia, nel 2024 crescita a +0,6%, la metà delle previsioni - Manovra, Bruxelles avverte l’Italia - Anief firma rinnovo contratto scuola, azioni per recupero arretrati - Previsioni 3B Meteo 20 Gennaio mrv