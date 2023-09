Tg News – 18/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Terremoto 4.8 tra Firenze e Romagna, scuole chiuse - Porto Empedocle nel caos, migranti in fuga - Sciopero mezzi pubblici, disagi a Roma - A Milano muore 70enne investita da camion rifiuti - Campione motociclismo trovato morto in casa a Trento - Istat, aumentano i prezzi delle case - Migranti, forti prese di posizione in Europa - Previsioni 3B Meteo 19 Settembre mrv