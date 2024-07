Tg News – 18/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Von Der Leyen rieletta alla Commissione Europea con 401 voti - Bimba dimenticata in auto dal papà, muore di caldo - Inchiesta Liguria, nuova misura domiciliare per Toti - Indagine Venezia, assessore Boraso rassegna dimissioni - Donna scomparsa in Sardegna, trovati resti umani - Bce, stop al taglio dei tassi, restano fermi al 4,25% - Consulta, sul fine vita confermata la sentenza del 2019 - "Guida e Basta", parte spot Anas sulla sicurezza stradale - - Previsioni 3B Meteo 19 Luglio /gtr