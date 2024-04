Tg News – 18/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fine vita, ricorso del governo al Tar contro Emilia-Romagna - Iran minaccia Israele con possibile attacco a siti nucleari - In Germania arrestate due spie russe - Treviso, padre fa retromarcia e investe il figlio - Avellino, arrestato il sindaco dimissionario Festa - In due anni 32.500 posti in meno negli ospedali - Amadeus al Nove, ora è ufficiale - Ploom lancia la nuova collezione in collaborazione con Ora Ito - Previsioni 3B Meteo 19 Aprile mrv