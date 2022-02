Tg News – 18/2/2022

In questa edizione: - Fondazione Gimbe, nuovi casi di covid in diminuzione ma si fanno meno tamponi - Incendio su un traghetto Grimaldi Lines: nessun ferito, tutti i passeggeri tratti in salvo - Via libera al bonus salute mentale, stanziati 20 milioni di euro - Comparto auto, calano le immatricolazioni nel 2022 gtr