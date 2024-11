Tg News – 18/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Valditara: “Più abusi su donne anche per immigrazione clandestina” - Regionali, in Emilia avanza centrosinistra - “Biden ha autorizzato uso Atacms solo nel Kursk” - Esplosione in fabbrica ad Ercolano, tre morti - Incidente tra due auto della polizia a Roma, morto agente - Lite per pallone da calcio, 13enne accoltellato - Resistenza ad antibiotici, Italia prima in Europa - Sciopero della scuola, Anief "Stop alla precarietà" - Previsioni 3B Meteo 19 Novembre gsl