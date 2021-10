Tg News – 18/10/2021

In questa edizione: - No Green Pass: continuano le manifestazioni di protesta nei porti e nelle città - Ballottaggi: in calo l'affluenza alle urne nel primo giorno - Covid 19: oltre 2300 casi in 24 ore - Green Pass obbligatorio al lavoro: aumentano del 15-20% le richieste di malattia gtr/red