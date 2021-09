Tg News – 17/9/2021

In questa edizione: - Green pass, via libera all'estensione dal Consiglio dei Ministri - Inps, saldo positivo tra attivazioni e cessazioni di contratto - Immatricolazioni auto: tra gennaio ed agosto 2021 aumentano dell'11,2% rispetto ai primi otto mesi del 2020 - Presidi, su oltre 400mila classi solo qualche centinaio sono in quarantena e seguono le lezioni in dad mrv