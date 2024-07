Tg News – 17/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Uccisa e gettata in un carrello, condannato a 20 anni - Meloni a Tripoli “Combattere la tratta dei migranti” - Ue, la maggioranza si divide su sostegno a Kiev - Riva del Garda, mamma e figlio scomparsi, trovati nel lago dai sub - Ambulanza travolta da auto a Rovigo: ci sono feriti gravi - Indagine Venezia, il sindaco Brugnaro “Si va avanti” - Due anni e mezzo all’ex compagno di Santanchè - Ue, Metsola “La democrazia non è scontata” - Previsioni 3B Meteo 18 Luglio /gtr