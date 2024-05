Tg News – 17/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Juventus, esonerato Allegri - Robert Fico di nuovo sotto i ferri, condizioni critiche - Putin: “Con Xi discusso di possibile tregua olimpica” - Ilaria Salis Giovedì potrebbe andare ai domiciliari - Giro di vite del Vaticano su fenomeni soprannaturali - Rovigo, denunciato il presunto Fleximan - Maltempo in Veneto, il fiume Muson rompe gli argini - Mattarella: “Omotransfobia è inaccettabile” - Formazione, al via gli "avvisi dialoganti" di Fonarcom ed Epar - Previsioni 3B Meteo 18 Maggio mrv