Tg News – 17/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Attacchi Hezbollah in Galilea, Iran pronto e colpire nemici - Kiev colpisce in Crimea, Mosca uccide civili ucraini - Italia-Tunisia, accordi per oltre 100 milioni di euro - Voto di scambio e corruzione in Sicilia, sospeso vicepresidente Regione - La Sapienza, studenti in sciopero della fame e incatenati - Draghi accende il dibattito in Europa - Bankitalia ribadisce stime Pil: più 0,6% nel 2024 - A Palermo Biblioteca Blu e Museo del presente, omaggio a vittime mafia - Previsioni 3B Meteo 18 Aprile mrv