Tg News – 17/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump domani parla con Putin su fine guerra Ucraina - Israele conferma attacco contro membri Hezbollah - Un arresto per istigazione al suicidio nella morte di Andrea Prospero - Delitto Garlasco, analisi su nuovi reperti - Incidente nel Siracusano tra Van e furgone, 3 morti e 7 feriti - Valanga sulle Dolomiti, morti due scialpinisti per ore sotto la neve - Pil Italia, Ocse taglia stime, a meno 0,7% nel 2025, 0,9% nel 2026 - Tajani “Valutiamo piano Kallas, attendiamo sviluppi diplomatici” - Previsioni 3B Meteo 18 Marzo /gtr