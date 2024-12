Tg News – 17/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni alla Camera “L’Italia non è isolata in Europa” - Aumento stipendio ministri, salta equiparazione, solo rimborsi - Ong, 100 mila corpi in una fossa comune vicino a Damasco - Ordigno su un monopattino, ucciso un generale a Mosca - Stellantis, Urso “Nel 2025 oltre un miliardo per l’automotive - Speleologa bloccata in grotta, ancora un giorno per farla uscire - Si fa nominare erede da 86enne, arrestato gestore di una casa di riposo - Webuild, svelata a piazza Venezia la prima opera di "Murales" - Previsioni 3B Meteo 18 Dicembre /gtr