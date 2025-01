Tg News – 17/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il gabinetto di Israele approva l'accordo sulla tregua - Turisti italiani coinvolti in incidente a Cuba, 2 morti - Corte Suprema Usa: da Domenica via TikTok dagli Stati Uniti - Caso Visibilia, Santanchè a processo per falso in bilancio - 66enne uccisa a Chieti, confessa il convivente inglese - Precipita nel vano ascensore di una clinica a Roma, è grave - Scavi a Pompei, emerge un grande complesso termale - Mattarella "Trovare nuovi equlibri attraverso la cultura" - Previsioni 3B Meteo 18 Gennaio