Tg News – 16/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ischia, muore in un dirupo, fermato il convivente - Svolta per la morte di Pierina Paganelli, arrestato vicino di casa - Appalti e tangenti, a Venezia arrestato assessore alla mobilità - Torture su pazienti del Centro gestito da C.R.I. Roma, 10 arresti - In Trentino turista francese ferito da orso - Metsola rieletta presidente del Parlamento Ue - Fmi alza stima del Pil per l’Italia nel 2025 - Inaugurata nuova area di servizio San Martino Est sull'A1. - Previsioni del tempo 3B Meteo per 17 Luglio mrv