Tg News – 16/5/2024

- Maltempo, allarme rosso in Veneto, case allagate e senza luce - Giulia Cecchettin colpita con 75 coltellate - Ultima Generazione imbratta negozi lusso a Roma - Arrestato a Monza proprietario megastore Aumai - Toti: “Non ho commesso alcun reato” - Attentato a premier Fico, grave ma stabile - Salta duello tv Meloni-Schlein, 4 liste contrarie - AdR, con "Airport in the city" check-in e bagagli a Roma Termini - Previsioni 3B Meteo 17 Maggio mrv