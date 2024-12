Tg News – 16/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In Germania Scholz perde la fiducia in Parlamento - Ricompare Assad: “Evacuato da Mosca, mai pensato di dimettermi o scappare” - Ucraina, via libera alle nuove sanzioni anti-Mosca - Mattarella: “Il diritto d’asilo per lo straniero è stabilito dalla Costituzione” - Aggredisce poliziotti con un’ascia, arrestato - Bergamo prima città per qualità della vita - Crescono i prezzi del carrello della spesa - Ail festeggia 55 anni e incontra Papa Francesco - Previsioni 3B Meteo 17 Dicembre gsl