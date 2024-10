Tg News – 16/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fiumi e torrenti esondati in Liguria, domani scuole chiuse a La Spezia - Frosinone, lite davanti a scuola, 16enne accoltellato all’addome - Il delitto di Senago, omicida capace di intendere e volere - Ministro Giorgetti su ok alla manovra e “sacrifici” delle banche - Bankitalia, reddito autonomi salito il triplo dei dipendenti - Stop al test di ingresso per facoltà di Medicina - A Novembre torna "Young", il salone dell'orientamento di Lariofiere - Previsioni 3B Meteo 17 Ottobre /gtr