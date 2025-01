Tg News – 16/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Lega fa quadrato con Zaia - Primo sì alla separazione delle carriere - Bimbo e sorellina salvati da incendio a Brescia - Roma, ancora un furto per Lady Scippo ma non andrà in carcere - Papa Francesco cade in Santa Marta, contusione ad avambraccio - Slitta riunione governo di Israele sull’accordo - Maltempo, allerta rossa in Calabria e Sicilia - Dialetti, alla Camera cerimonia per la giornata nazionale - Previsioni 3B Meteo 17 Gennaio mrv