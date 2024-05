Tg News – 15/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Slovacchia, attentato contro il premier Fico - Accolto ricorso, Ilaria Salis andrà ai domiciliari - Omicidio Giulia Cecchettin, contestata premeditazione all’ex - Maltempo, a Milano esonda il Lambro, strade allagate - Sequestro record ad Ancona di medicinali non autorizzati - Inchiesta Liguria, cresce pressing per dimissioni Toti - Pil italiano in crescita dello 0,9% nel 2024 - Superbonus, Gentiloni: “Il Governo fa bene a porvi rimedio” - Previsioni 3B Meteo 16 Maggio mrv