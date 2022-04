Tg News – 15/4/2022

In questa edizione: - Unicef, 1,4 milioni di ucraini senza acqua corrente - Nel 2020 il reddito medio degli autonomi è doppio rispetto a quello dei dipendenti - TikTok lancia il tasto "non mi piace" per i commenti - Pasqua, 14milioni di italiani pronti a partire per il weekend lungo gtr/