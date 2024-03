Tg News – 15/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Molotov e bombe sui seggi in Russia - Annuncio media israeliani: “Netanyahu approva piano d’azione a Rafah” - Bologna, mamma e 3 bimbi muoiono in incendio appartamento - Chico Forti, Nordio trasmette a Procura Trento atti per rientro - Mattarella e le contestazioni: “Bandire intolleranza dall’Università” - Dalla Ue esenzioni e incentivi per gli agricoltori - Assolombarda Awards, premiata l’eccellenza d’impresa - Previsioni 3B Meteo 16 Marzo mrv/gsl