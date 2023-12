Tg News – 15/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni dopo Consiglio Ue “Bene su Ucraina e Balcani” - Consiglio Ue, Orban blocca 50 miliardi per Ucraina - Israele recupera corpi di tre ostaggi a Gaza - Soumahoro, moglie e suocera rinviate a giudizio - Allarme Oms su sigarette elettroniche - Blitz contro le baby gang, 40 arresti e 70 denunce - Antitrust, maxi multe a Ferragni e Balocco - Roma, il termovalorizzatore per una "Capitale pulita" - Previsioni 3B Meteo 16 Dicembre /gtr