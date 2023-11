Tg News – 15/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - “Fatto esplodere Parlamento Hamas”, tregua di 3 giorni per 50 ostaggi - Meloni sente Zelensky per sostegno a Kiev - Ragazzi scomparsi, i parenti di Giulia in caserma - Migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa - Sciopero: Salvini precetta, i sindacati valutano su trasporti - Inflazione, Istat rivede al ribasso le stime per Ottobre - Riparte il master del Tyrrhenian Lab di Terna - Il mondo del self-publishing all'Indie Book Fest di Milano - Previsioni 3B Meteo 16 Novembre /gtr