Tg News – 14/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Assalto a furgone penitenziario in Francia, due agenti uccisi - Decreto Superbonus, l’altolà di Tajani a Giorgetti - Inchiesta Liguria, Toti chiede ai Pm di essere ascoltato - Cinque arresti per camorra e riciclaggio a Napoli - Blinken a sorpresa a Kiev, nuove armi in arrivo - Hamas, saliti a 36 i morti negli attacchi a Nuserait - Assegnate le Bandiere Blu 2024, vince la Liguria - Blitz di Ultima Generazione in Via del Corso a Roma - Previsioni 3B Meteo 15 Maggio mrv