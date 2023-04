Tg News – 14/4/2023

In questa edizione: - Valanga in Val di Rhemes, recuperati i corpi dei tre dispersi - Lav, il Tar sospende abbattimento dell’orsa - Arrestata la talpa Usa, è un 21enne della Guardia Nazionale - Meloni in Etiopia per migranti e aiuti umanitari - Debito pubblico, record a Febbraio, 2.772 miliardi - A 5 anni investe in bici 87enne che cade e muore - Focus: Porti, inaugurato il nuovo Terminal passeggeri di Porto Empedocle - Previsioni 3B Meteo 15 Aprile gsl