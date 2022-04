Tg News – 14/4/2022

In questa edizione: - Next Generation Eu, Von der Leyen: "Primo pagamento in arrivo per l'Italia" - Profughi ucraini in Italia sono oltre 91mila, 4 Regioni sotto pressione - Istat "A febbraio 2022 produzione industriale in crescita del 4%" - Digitalizzazione, 100 milioni di oggetti connessi in Italia, 1,8 a persona gtr/