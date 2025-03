Tg News – 14/3/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: - Maltempo, allerta in Emilia Romagna e Toscana, Sesto Fiorentino a mollo - Omicidio Willy, appello bis: ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni al fratello - Trump a Putin: “Stop ai massacri”, G7 unito contro la Russia - Nuovo affondo di Zakharova (Russia) su Italia e Mattarella - Nordio: “La coalizione va avanti compatta” - Donna strangolata nel Pavese, rintracciato il compagno - Carburanti, salgono le accise sul diesel - Previsioni 3B Meteo 15 Marzo gsl