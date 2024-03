Tg News – 14/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mosca: infiltrati a Belgorod, 195 uccisi - Vicepresidente Lukoil morto “all’improvviso” - Musk perde navicella spaziale durante rientro in atmosfera - Migranti, almeno 60 morti durante viaggio dalla Libia - Piantedosi: sul web recrudescenza sentimento anti-Israele - Firenze: 19enne accoltellato a morte in pieno centro - L’Aquila capitale italiana della cultura 2026 - Nordio: “La prevenzione è fondamentale contro la violenza di genere” - Previsioni 3B Meteo 15 Marzo mrv