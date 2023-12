Tg News – 14/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Bce lascia i tassi invariati - Manovra, il Governo punta alla fiducia il 21 - Consiglio Ue, Meloni vede Orban - Putin “La pace quando avremo raggiunto gli obiettivi” - Alex, rapito da una setta, trovato vivo in Francia - Sciopero dei trasporti venerdì ridotto a 4 ore - Astoi, italiani in viaggio per le feste - Consulta, neo presidente Barbera e “Donne impazienti” - Previsioni 3B Meteo 15 Dicembre /gtr