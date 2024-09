Tg News – 13/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Accordo Procura-Toti per patteggiare 2 anni - Incendio in emporio Milano, morti 3 giovani cinesi - Nuovo scambio prigionieri tra Mosca e Kiev - Ex Ilva, in appello annullato processo primo grado - Vallanzasca esce dal carcere dopo 52 anni - Niente cellulare agli extra UE senza permesso soggiorno - Tassi, Lagaarde: “Bce non è soggetta a pressioni politiche” - Presidente C.R.I. Valastro su operatori ICRC morti nel Donetsk - Previsioni 3B Meteo 14 Settembre mrv