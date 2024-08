Tg News – 13/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Senigallia, morti due ciclisti investiti da neo-patentato - Bolzano e Roma, due ragazze violentate, arrestati stupratori - Bergamo, botte al figlio di due anni, arrestati madre 18enne e compagno - Vandalizzato il murale antirazzismo per Egonu - Dall’Italia due canadair per l’emergenza incendi in Grecia - Spiragli da Teheran con i negoziati - Salvini: treni puntuali al 90% nonostante 1400 cantieri aperti - Mari e laghi italiani, il 36% è fuori norma di inquinamento - Belluno, il drone di un turista blocca l’elisoccorso, ira Zaia - Previsioni 3B Meteo 14 Agosto /gtr