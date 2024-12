Tg News – 13/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Donna trovata morta nel milanese, arrestato il compagno - Giornata di caos nei trasporti e servizi per sciopero generale - Ipotesi legge bilancio con stipendi più alti per ministri non parlamentari - Macron nomina centrista Bayrou nuovo premier francese - Controlli Nas nei B&B, 1 su 5 è irregolare - Ruffini lascia l’Agenzia delle Entrate - Istat, altro record negativo di nascite in Italia - Editoria, Italpress apre un ufficio di corrispondenza in Romania - Previsioni 3B Meteo 14 Dicembre gsl