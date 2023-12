Tg News – 13/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni non esclude veto su patto di stabilità - Cop28, non uscire ma “transitare fuori da combustibili fossili” - Consigliere di Biden nelle prossime ore a Tel Aviv - Milano, donna trovata morta in casa con lesioni alla testa - Uccise il padre violento per difendere la madre, condannato a 6 anni - Monza, primo braccialetto elettronico d’urgenza - Papa Francesco, la sua tomba a Santa Maria Maggiore - Al via la Hydrogen Valley di Modena - Previsioni 3B Meteo 14 Dicembre /gtr