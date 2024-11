Tg News – 13/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nomine Ue, non c’è accordo tra Von Der Leyen e leader maggioranza - Mattarella a Musk: “L’Italia sa badare a se stessa, rispettare la sovranità” - Clima, Meloni a Cop29: “L’Italia vuole rilanciare fusione nucleare” - Maltempo in Sicilia, strade come fiumi nel Catanese - Due medici indagati per 22enne morta dopo rinoplastica - Vannacci sarà sospeso dall’Esercito per 11 mesi - A Roma perquisizioni Finanza in Campidoglio - Anief, intervenire contro il precariato a scuola - Previsioni 3B Meteo 14 Novembre mrv