Tg News – 13/1/2022

In questa edizione: - Nel 2021 la metà degli italani ha rinunciato alle cure - Secondo anno in rosso per il turismo, ma ci sono miglioramenti rispetto al 2020 - Confcommercio: Pil al +6,2% e consumi in crescita - Area Ocse mai così a rischio conflitto in 30 anni gtr/