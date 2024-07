Tg News – 12/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Al Nord nubifragi e grandine, al centrosud fino a 40° - Giacomo Bozzoli sarà trasferito in altro carcere - Stupri Caivano, altre condanne per tre minorenni - Verona, 7 arresti e 29 persone indagate nell’estrema destra - Biden tra promesse e altre gaffes: chiama Zelensky “Putin” - Federconsumatori: aumentano prezzi trasporti e hotel - Fedez dimesso dall’ospedale per emorragia - Vertice Nato, Meloni fiera del sostegno a Kiev - Previsioni 3B Meteo 13 Luglio mrv