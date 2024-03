Tg News – 12/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Nave Duilio abbatte due droni sul Mar Rosso - Precipita aereo militare russo da trasporto - Biden valuta di limitare aiuti ad Israele se attacca Rafah - Trovato senza vita ex dipendente Boing che denunciò problemi sicurezza - Blitz antimafia a Caltanissetta, 55 misure cautelari - Brescia, altro morto in un cantiere edile - Loredana Bertè ricoverata dopo il malore - Sangiuliano “Con Pompei è arte celebriamo il bel canto” - Previsioni 3B Meteo 13 Marzo /gtr