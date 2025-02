Tg News – 12/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’inviato speciale di Trump vola a Mosca - Zelensky: “Se fuori dalla Nato abbiamo un piano B” - Gaza, delegazione di Hamas al Cairo per colloqui sulla tregua - A Bolzano arrestato per terrorismo 15enne sospetto neonazista - Dieci martellate in testa alla ex, arrestato nel Mantovano - Migranti, Piantedosi: “Governo studia soluzioni per i centri in Albania” - Clima, in 30 anni 800mila morti nel mondo, in Italia 38mila - Tutti amano Sanremo, 65,3% di share total audience - Previsioni 3B Meteo 13 Febbraio mrv